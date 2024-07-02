Белоусов обратился к освобождавшим Раздоловку военнослужащим

Министр обороны России Андрей Белоусов поздравил военнослужащих 106-й гвардейской воздушно-десантной Тульской Краснознаменной ордена Кутузова II-й степени дивизии с освобождением села Раздоловка в Донецкой народной республике (ДНР). О телеграмме, направленной бойцам главой военного ведомства, сообщает пресс-служба Минобороны в Telegram. Lenta.ru

«Круша врага, вы уверенно продвигаетесь вперед, стойко и мужественно идете в бой, а противник продолжает нести серьезные потери» - говорится в сообщении. ТК «Звезда»

Армия России заняла Раздоловку 28 июня. Газета.Ru