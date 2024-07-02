Бойцы батальона "Батыр" будут охранять освобожденные территории в зоне СВО

В Татарстане продолжается формирование отдельного стрелкового именного батальона военной комендатуры "Батыр". Его бойцы будут заниматься охраной и удержанием освобожденных территорий в зоне СВО.

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Сначала военнослужащих направят для боевого слаживания в Самарскую область. Их обучат тактической медицине, стрелковому бою и многому другому. Бойцы будут проживать в комфортном солдатском общежитии.

Подразделение формируется в основном из жителей Татарстана, но попасть в него смогут и жители других регионов страны, подписавшие контракт на военную службу на территории республики. В первую очередь, в качестве кандидатов рассматриваются молодые люди, не имевшие проблем с законом - батальон будет являться структурным подразделением военной комендатуры.

Зачисленные в "Батыр" получат единовременную выплату в размере до 1 миллиона рублей. В зоне СВО им будет ежемесячно начисляться денежное довольствие - от 210 тысяч рублей. Помимо финансовой помощи контрактникам гарантируются все республиканские и федеральные льготы, меры поддержки, реабилитации им и членам их семей. Предприятия, сотрудники которых подписывают контракт, сохраняют за ними место работы и выплачивают зарплату, обеспечивают всем необходимым, берут под опеку семьи бойцов.