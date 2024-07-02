Белоусов обратился к освобождавшим Раздоловку военнослужащим

Министр обороны России Андрей Белоусов направил телеграммы военнослужащим, принимавшим участие в освобождении Раздоловки в ДНР, сообщило Минобороны РФ в Telegram-канале.

Глава российского оборонного ведомства поздравил командование и личный состав 106-й гвардейской воздушно-десантной Тульской Краснознамённой ордена Кутузова II-й степени дивизии.

«Ваше соединение с честью решает задачи на самых ответственных направлениях. Круша врага, вы уверенно продвигаетесь вперед, стойко и мужественно идете в бой, а противник продолжает нести серьезные потери» - говорится в сообщении.



Белоусов отметил, что бойцы проявили храбрость и самоотверженность при освобождении ЛНР и ДНР в ходе спецоперации.