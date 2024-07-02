В Генштабе России уточнили возможный срок завершения СВО

Россия завершит специальную военною операцию осенью 2024-го года. Ранее озвученный возможный срок окончания боевых действий уточнил замглавы Главного военно-политического управления Генштаба Апти Алаудинов в эфире Первого канала. Lenta.ru

«Мы собираемся в этом году завершить СВО. <...> Я больше чем уверен, что в этом году осенью мы СВО завершим. Об этом я говорил и в 2022 году, и в 2023, и в 2024. Об этом уже знает и наш враг тоже», - сказал он. По словам Алаудинова, в Киеве «уже есть понимание», что война близится к завершению. В качестве примера он привел супругу Владимира Зеленского Елену, которая на «заработанные» на войне деньги приобрела люксовый автомобиль, но он «им не поможет никак». ТАСС

Ранее он рассказал, что российские военные теснят силы ВСУ на севере Волчанска, куда украинское командование перебросило элитные подразделения и иностранных наемников. NSN.FM