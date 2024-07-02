Бегство «Кракена» и ВСУ: что происходит в Волчанске и Часове Яре

Российские войска продолжают операции на всех участках фронта. Что происходит в Часове Яре и Волчанске 2 июля, есть ли продвижение у ВС РФ?

Как идет наступление в Часове Яре

Telegram-канал WarGonzo отмечает «тактические успехи» в восточном микрорайоне Канал в Часове Яре. Эту информацию подтверждают украинские источники.

Telegram-канал «Два майора» пишет, что ВСУ в восточной части города делают все для замедления продвижения ВС РФ и выстраивают оборону вдоль водоканала Северский Донец — Донбасс.

Командир «Ахмата» рассказал о ситуации в Волчанске

KP.RU приводит рассказ украинского военнопленного Валентина Гриднева. По его словам, боевики нацбата «Кракен» бежали с позиций в Часове Яре раньше мобилизованных сил ВСУ.

Что происходит на Харьковском направлении

В Волчанске и в районе Липцев российские войска находятся в обороне и удерживают ранее занятые позиции от «накатов» ВСУ, пишет WarGonzo.

«Продолжаются тяжелые бои в Волчанске и в районе села Глубокого. Украинские войска систематически проводят накаты на наши позиции, параллельно накапливая силы для очередного удара. Без особых изменений в ЛБС», — пишет военкор.



Источники каналов «Два майора» и «Военкоры Русской Весны» подтверждают информацию о тяжелых боях. ВСУ испытывают проблемы с живой силой, но стремятся накопить резервы для новых атак.

«Бойцами группировки „Север“ отражена контратака ВСУ численностью до 30 человек на востоке города. По оценкам нашей разведки с мест, 57 омпбр ВСУ, ранее выведенная на пополнение, возвращена на передовую побатальонно, из их остатков формируются сводные штурмовые группы», — пишут «Два майора».



«Военкоры Русской Весны» отмечают продвижение ВС РФ на Волчанском направлении на глубину до 20 м.

«Ночью штурмовые группы „Севера“ на одном из участков восточнее села Бугроватка форсировали реку Северский Донец и заняли плацдарм на ее западном берегу, закрепляются. Общее продвижение российских войск на Волчанском направлении составило до 200 метров. На Липцевском направлении активных действий не отмечено. Противник сосредотачивает и накапливает боеприпасы, технику и личный состав для штурма села Глубокого, [которое контролируют ВС РФ]», — сообщает канал.



Telegram-канал «Дневник Десантника» уточняет, что российские войска заняли многоквартирный дом на Волчанском участке.

«Противник работает по нам сбросами и дронами. Активных атакующих действий со стороны противника почти нет. В южной части города наши войска продвинулись к реке Волчьей», — сообщил автор канала.



С утра 2 июля ВКС РФ наносят удары по противнику в районе Волчанска. Telegram-канал «Взор партизана» сообщил о пусках КАБ в указанном направлении.