Командир «Ахмата» рассказал о ситуации в Волчанске

Российские войска теснят Вооруженные силы Украины (ВСУ) на севере Волчанска. Об этом заявил командир отряда спецназа «Ахмат», замначальника главного управления по военно-политической работе Минобороны РФ Апти Алаудинов, передает ТАСС.

По его словам, туда были переброшены элитные подразделения украинской армии и иностранные наемники.

Стала известна ситуация в Волчанске

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий заявил, что, по его мнению, ВСУ в Волчанске грозит котел. При этом он отметил, что город серьезно укреплен, а поэтому посылать бойцов его штурмовать нет смысла.