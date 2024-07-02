На отбитых украинских позициях обнаружен американский пулемет 50-х годов с комплектом патронов, рассказали гранатометчики 1-й гвардейской танковой армии группировки войск "Запад".

Несколькими днями ранее на вооружении ВСУ был замечен ручной пулемет Льюиса, известный еще по боям в Первой мировой войне, написал Telegram-канал "Военный осведомитель", сопроводив находку фотографией.

Чтобы понять, что это за оружие, достаточно вспомнить знаменитый советский боевик "Белое солнце пустыни", в котором главный герой - красногвардеец Сухов нашел "Льюиса" в местном музее, немного его починил и использовал в бою с басмачами.

Пулемет сконструировали еще в 1913 году в Британии. До 1926 года они состояли на вооружении Красной армии.