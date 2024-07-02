В действиях Путина увидели грозный сигнал для Запада

Владимир Путин послал Соединенным Штатам сигнал, отправив корабли Северного флота к берегам Кубы. Об этом пишет Daily Express.

В материале отмечается, что развертывание "грозной" атомной подводной лодки на Кубе должно послужить предупреждением Западу о том, что не стоит недооценивать российскую военно-морскую мощь.

В материале отмечается, что Вашингтон с союзниками отслеживали российские корабли с тех пор, как атомная подлодка "Казань" и фрегат "Адмирал флота Советского Союза Горшков" покинули базы в Арктике.

Стало известно, чем российская подлодка у берегов Кубы встревожила США

12 июня стало известно, что отряд кораблей Северного флота завершил учения по применению высокоточного оружия и прибыл в порт кубинской Гаваны. В состав отряда вошли фрегат "Адмирал Горшков", атомный подводный ракетный крейсер "Казань", средний морской танкер "Академик Пашин" и спасательное буксирное судно "Николай Чикер". Официальный представитель Пентагона Сабрина Сингх заявила, что власти США серьезно относятся к событиям на Кубе.