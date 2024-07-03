ВВС Израиля атаковали 50 военных целей радикалов в секторе Газа

ВВС Израиля за сутки нанесли удары по 50 военным объектам радикалов в секторе Газа, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжает операции на всей территории анклава. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

"Оперативная деятельность ЦАХАЛ продолжается на всей территории сектора Газа. За сутки ВВС Израиля нанесли удары и уничтожили более 50 террористических объектов [в анклаве]", - говорится в заявлении. "В районе Шеджайи [в городе Газа] войска ликвидировали террористов <...>. Кроме того, в ходе целенаправленных рейдов военнослужащие обнаружили шахты туннелей, оружие и военное оборудование", - продолжили в пресс-службе.



ЦАХАЛ также "продолжает целенаправленную оперативную деятельность на основе разведывательной информации в районе Рафаха [на юге сектора Газа]", где "в координации с сухопутными войсками ЦАХАЛ ВВС Израиля атаковали несколько объектов террористической инфраструктуры и ликвидировали террористов в этом районе", сообщили военные.

Помимо этого, ЦАХАЛ "продолжает оперативную деятельность в центральной части сектора Газа, где ударами израильских ВВС были ликвидированы террористы, представлявшие угрозу войскам ЦАХАЛ", добавили в пресс-службе.