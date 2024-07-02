Bloomberg сообщил о «беспрецедентных» маневрах подлодок РФ вблизи Британии

Российские ударные подводные лодки как минимум дважды с начала 2022 года выполняли миссии в Ирландском море, что стало «беспрецедентным шагом», который вынудил военных Великобритании принимать ответные меры по защите территориальных вод. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники. Газета.Ru

Отмечается, что масштабы передвижений российских подлодок значительно превысили то, что британские власти наблюдали ранее. При этом американские военные также отслеживают действия российского флота в этом районе. Подводные лодки класса «Кило» способны нести крылатые ракеты «Калибр», торпеды и морские мины, что усиливает обеспокоенность Британии. В последние годы британские и ирландские СМИ уже сообщали о «преследовании» российских подводных лодок у берегов Соединенного Королевства. Ura.Ru

Ранее стало известно, что отряд кораблей Северного флота завершил учения по применению высокоточного оружия и прибыл в порт кубинской Гаваны. RT на русском