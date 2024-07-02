Британия ужаснулась подплыву российских подлодок к своим границам

За последние годы российские атомные подводные лодки класса «Кило» дважды совершали операции в Ирландском море. Это вынудило Великобританию принять дополнительные меры по защите своих территориальных вод. Об этом пишет агентство Bloomberg.

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«Российские ударные подводные лодки с начала 2022 года как минимум дважды совершали миссии в Ирландском море, что считается беспрецедентным шагом, вынудившим британских военных принимать меры по защите территориальных вод», — говорится в материале.



Там добавили, что масштабы передвижений российских подлодок значительно превысили то, что британские власти наблюдали ранее.

При этом американские военные также отслеживают действия российского флота в этом районе. Подводные лодки класса «Кило» способны нести крылатые ракеты «Калибр», торпеды и морские мины, что усиливает обеспокоенность Британии. В последние годы британские и ирландские СМИ уже сообщали о «преследовании» российских подводных лодок у берегов Соединенного Королевства.