BI: ФАБ-3000 усилила разрушительный потенциал авиаударов по ВСУ

Новая российская планирующая бомба усиливает разрушительный потенциал ударов ВКС России, сообщает Business Insider.

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В июне российская авиация впервые применила планирующую бомбу ФАБ-3000 для ударов по ВСУ. Разрушительная способность этой бомбы такова, что она может обеспечить уничтожение цели, даже промахнувшись мимо нее. Тот факт, что это планирующая бомба и российские самолеты могут сбрасывать ее за пределами зоны действия украинской ПВО, делает этот боеприпас еще более опасным, отмечает BI.

Применение российскими войсками новой бомбы ФАБ-3000 с модулем планирования и коррекции для нанесения удара по украинским позициям в Харьковской области демонстрирует новые возможности России, уверены в американском Институте изучения войны.

"Тот факт, что российские войска придумали, как запускать ФАБ-3000, является значительным достижением и увеличит разрушительный потенциал продолжающихся атак России планирующими бомбами против украинских сил и инфраструктуры", - сказано также в отчете института.



Если Россия начнет применять ФАБ-3000 или более тяжелые бомбы для массированных ударов по целям на Украине, это нанесет серьезный ущерб украинским передовым позициям и критически важной инфраструктуре, уверены американские специалисты.

Напомним, что впервые о применении ФАБ-3000 с УМПК в зоне СВО стало известно 20 июня 2024 года, когда такая бомба уничтожила пункт временной дислокации ВСУ в Липцах (Харьковская область). С тех пор ВКС России начали регулярно использовать эти боеприпасы. К примеру, два дня назад ФАБ-3000 применили для удара по пункту управления ВСУ в Нью-Йорке.