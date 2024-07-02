Уничтожение украинских самолетов на аэродроме Миргород показали на видео

Министерство обороны России показало кадры уничтожения украинских самолетов, размещенных на аэродроме Миргород в Полтавской области. Видео было опубликовано в Telegram-канале ведомства.

На кадрах объективного контроля видны взрывы и дым, подымающийся над местами ударов российских оперативно-тактических комплексов «Искандер-М».

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Ранее Минобороны сообщило, что российские военные уничтожили пять украинских Су-27 на аэродроме Миргород, еще два истребителя оказались повреждены.