Потерю Су-27 в Миргороде назвали недопустимой для ВСУ

Ракетный удар по украинской авиабазе Миргород, в результате которого были уничтожены пять истребителей Су-27, сделал вчерашний день одним из худших для Воздушных сил ВСУ за все время СВО. Об этом сообщает Forbes.

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"Это потери, которые украинцы не могут себе позволить", - отмечает издание, оценивая последствия удара.



И напоминает, что за последние месяцы это уже не первые украинские самолеты, уничтоженные прямо на аэродроме, приводя в пример прошлые удары по Долгинцево и Миргороду.

Украинские силы имеют доступ примерно к 20 крупным авиабазам, десяткам небольших аэродромов и даже взлетно-посадочным полосам, разбросанным по всей стране. Однако переместить военные самолеты подальше от линии фронта недостаточно, ведь у ВС РФ есть баллистические и крылатые ракеты, которые смогут достать их и там.

Украина рассчитывает, что ей помогут F-16 и Mirage-2000, однако эти самолеты будут так же уязвимы для ударов российских дронов и ракет, указывает Forbes.

Напомним, что накануне как минимум пять украинских истребителей Су-27 были уничтожены в результате удара ОТРК "Искандер" по аэродрому в Миргороде. Еще два самолета получили повреждения.