В Сеть слили секретные  документы по американскому истребителю F-15 Eagle

В Сети опубликованы секретные документы к тяжелому американскому истребителю F-15 Eagle:описания, чертежи, инструкции для летчиков и инженеров, отдельные инструкции по управляемому высокоточному оружию, - всего более 250 гигабайт.

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"Документацию решила добровольно-принудительно отдать нам одна американская фирма. Сейчас специалисты посмотрят ее степень важности и нужности и если все хорошо, это однозначно тянет на наклейку", - написал FighterBomber.



Среди слитых в сеть документов общее описание самолета, летная инструкция, описание для наземного техперсонала, а также описание и инструкции по применению управляемых бомб JDAM - такие применяет ВСУ против России.

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Документы предназначены для использования в военных структурах США и не должны публиковаться за границей, часть из них строго секретна, говорится в предупреждении в начале каждого файла.

Истребитель бомбардировщик McDonnell Douglas F-15 Eagle - тяжелый самолет завоевания господства в воздухе, аналог российских Су-27/30/35. В строю с 1976 года, выпущено 1500 единиц. Помимо США, стоит на вооружении Израиля, Саудовской Аравии и Японии.