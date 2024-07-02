Военные полностью изучили устройство ракеты ATACMS

Военные специалисты из России раскрыли устройство американской ракеты ATACMS. Об этом во вторник, 2 июля, пишут РИА Новости.

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— Он практически изучен, секретов в нем для нас не осталось никаких, — рассказал военный.



Уточняется, что в устройстве обнаружили фугасную часть с промежуточным детонатором. Специалисты демонтировали детонатор, провели очистку взрывчатых веществ и отправили материалы на экспертизу.

Военные установили, что в боевой части ракеты находится сложный взрыватель, который работает на магнитных элементах. Взрывчатое вещество на базе алюмотола использовалось в ракете, в том числе в боевой части, передает агентство.

23 июня Вооруженные силы Украины совершили террористическую атаку на гражданскую инфраструктуру Севастополя с использованием поставленных США оперативно-тактических ракет ATACMS. Количество пострадавших достигло 151 человека.

Американская сторона непременно позволит Украине наносить удары по российской территории оперативно-тактическими ракетами ATACMS. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» выразил политолог и общественный деятель Сергей Марков.