Вооруженные силы Украины (ВСУ) существенно снизили активность на херсонском направлении в последний месяц. Об этом заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в беседе с ТАСС.

© Global Look Press

«Главное изменение в военной обстановке - противник в значительной мере потерял инициативу на направлении. Враг выдохся», — сказал Сальдо.



Киев пытается скрыть вспышку холеры в рядах ВСУ в Херсоне

Ранее морпех ВСУ рассказал о потере лучших бойцов на левом берегу Днепра. В статье BBC также отмечается, что киевская власть настаивает на проведении военных операций на восточной стороне реки, несмотря на растущие потери личного состава и минимальные выгоды.

До того Сальдо написал, что попытки ВСУ прорваться на левый берег Днепра в очередной раз были отбиты и обернулись для Киева серьезными потерями.