ВС РФ выбивают разведгруппы ВСУ, пытающиеся проникнуть на острова Днепра

Российские войска ведут бои с украинскими разведывательными группами, которые хотят закрепиться на островной части дельты реки Днепр в Херсонской области. Об этом заявил РИА Новости губернатор региона Владимир Сальдо.

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По его словам, обстановка на островах динамична, так как там нет четкой линии боевого соприкосновения. В последние месяцы, по сведениям Сальдо, после "провала авантюры" в селе Крынки на левом берегу Днепра украинские войска "заметно утратили активность" и не могут создать долговременные посты в дельте Днепра.

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Полностью зачистить Днепровские плавни можно будет только после высадки войск РФ на правый берег, считает губернатор. Он добавил, что дельта Днепра остается серой зоной в связи с природно-географическими условиями. Накануне Сальдо заявлял, что Вооруженные силы Украины в июне существенно снизили активность в Херсонской области.