Украинские власти потребовали от главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александра Сырского любой ценой удержать подконтрольную ВСУ часть территории Луганской народной республики (ЛНР).

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Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко, ссылаясь на «полученные данные из достоверного источника».

«Киевское политическое руководство в жесткой форме приказало Сырскому любой ценой удержать оставшуюся небольшую часть оккупированной территории ЛНР. Это произошло после того, как он предложил оставить ряд населенных пунктов, а высвободившиеся силы использовать для усиления харьковского и донецкого направлений», — сказал он.



По словам Марочко, украинские руководители не приняли во внимание обоснования главнокомандующего ВСУ того, что удерживать оставшуюся территорию республики является «нецелесообразным с военной точки зрения».

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До этого Марочко сообщил, что российские военнослужащие в июне отразили 133 контратаки ВСУ на рубежах ЛНР, противник понес серьезные потери.

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