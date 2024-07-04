В ряде регионов Украины звучит воздушная тревога, в Киеве ждут атаку БПЛА

В ряде регионов Украины объявлена воздушная тревога. Об этом сообщает официальный ресурс оповещения населения, администрируемый минцифры Украины.

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При этом в Днепропетровской и Ровненской области, а также на территории контролируемой Киевом части ДНР и Запорожской области объявлена угроза ракетного удара. В Черниговской, Сумской, Полтавской, Киевской и Житомирской области введен режим угрозы атаки БПЛА. Также воздуная тревога звучит в Харьвской области.

До этого воздушная тревога была объявлена в шести областях Украины. Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны.

Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.