Экипажи Су-25 нанесли удар по спецтехнике ВСУ

Штурмовики Су-25 ВКС России нанесли удар по подразделениям ВСУ в зоне ответственности группировки войск «Восток» и уничтожили спецтехнику и живую силу противника.

Об этом сообщили в Минобороны России.

МО РФ сообщило об уничтожении живой силы ВСУ солдатами группировки "Запад"

Отмечается, что после применения ракет экипажи выполнили противоракетный манёвр, выпустили тепловые ловушки и вернулись на аэродром вылета.

Также группировка «Восток» сорвала попытки усиления позиций ВСУ.