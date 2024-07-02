Экипажи Су-25 нанесли удар по спецтехнике ВСУ
Штурмовики Су-25 ВКС России нанесли удар по подразделениям ВСУ в зоне ответственности группировки войск «Восток» и уничтожили спецтехнику и живую силу противника.
Об этом сообщили в Минобороны России.
МО РФ сообщило об уничтожении живой силы ВСУ солдатами группировки "Запад"
Отмечается, что после применения ракет экипажи выполнили противоракетный манёвр, выпустили тепловые ловушки и вернулись на аэродром вылета.
Также группировка «Восток» сорвала попытки усиления позиций ВСУ.