Южная Корея возобновила стрельбу у границы с КНДР

Южная Корея впервые за шесть лет возобновила стрельбы на полигонах, расположенных у границы с КНДР. Об этом сообщило агентство Yonhap.

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Отмечается, что учения артиллерии прошли в провинциях Кенгидо и Канвондо. Стрельбы проходили при участии самоходных артиллерийских установок (САУ) К-9.

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«Этот шаг был предпринят почти через месяц после того, как 4 июня Южная Корея полностью приостановила действие межкорейского военного соглашения 2018 года из-за кампаний Северной Кореи с использованием мусорных шаров и попыток нарушить работу GPS-сигналов вблизи пограничных островов», — подчеркнуло агентство.



29 мая КНДР отправила более 150 воздушных шаров с мусором и навозом. Незадолго до этого власти Северной Кореи заявляли, что они ответят на распространение агитационных материалов Сеулом, включая листовки, в которых содержалась критика Ким Чен Ына.

Позднее сообщалось, что Северная Корея запустила баллистическую ракету в сторону Восточного моря. Затем стало известно, что она упала за пределами исключительной экономической зоны Японии.