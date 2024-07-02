МО РФ сообщило об уничтожении живой силы ВСУ солдатами группировки "Запад"

Гранатометчики 1-й гвардейской танковой армии Западной группировки ВС РФ уничтожили пехоту Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Минобороны РФ и предоставили кадры боевой работы расчетов гранатометов АГС-17 "Пламя".

"После предварительной разведки местности, в т. ч. с воздуха с использованием беспилотного летательного аппарата, были получены данные о перемещении нескольких вооруженных групп ВСУ на своих позициях и в блиндажах. <…> Расчет автоматического станкового гранатомета АГС-17 "Пламя" калибра 30 мм массированным огнем наносит поражение противнику", - сказали в ведомстве.



На кадрах один из военнослужащих подразделения показал отбитые позиции ВСУ, где при отступлении противник бросил патроны и снаряды от американского пулемета, а также каски натовского производства.