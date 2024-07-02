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Сальдо заявил о попытках ВСУ забросить диверсантов в Херсонскую область

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что украинские войска предпринимают попытки забросить на лодках через Днепр мелкими группами диверсантов на левобережную часть региона.

Сальдо заявил о попытках ВСУ забросить диверсантов в Херсонскую область
© EPA
«Российские бойцы всё время находятся наготове, чтобы выявлять и уничтожать этих диверсантов и террористов», — передаёт слова главы региона РИА Новости.

В Херсонской области сообщили о новых погибших от холеры украинских солдатах

Также сообщалось, что Киев пытается скрыть ситуацию с эпидемией холеры у ВСУ в Херсоне.

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Владимир Сальдо
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