Сальдо заявил о попытках ВСУ забросить диверсантов в Херсонскую область

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что украинские войска предпринимают попытки забросить на лодках через Днепр мелкими группами диверсантов на левобережную часть региона.

«Российские бойцы всё время находятся наготове, чтобы выявлять и уничтожать этих диверсантов и террористов», — передаёт слова главы региона РИА Новости.



В Херсонской области сообщили о новых погибших от холеры украинских солдатах

Также сообщалось, что Киев пытается скрыть ситуацию с эпидемией холеры у ВСУ в Херсоне.