В украинской армии холера убивает солдат, а власти по-прежнему ее скрывают, заявил глава российской администрации Каховского муниципального округа Павел Филипчук в Telegram.

Остановить не удается - скрывать не получается. Но Киев продолжает делать вид, что ничего не происходит. Еще, как минимум, два человека умерли от этой заразы на правом берегу [Днепра]", – рассказал Филипчук. Всего, по его словам, от холеры на украинской стороне скончались не менее 12 человек.

Остановить ее можно только карантином. "Для украинских военных она [холера] критична. Требует изоляции и жесткого карантина. А политика страуса никогда и никому не шла на пользу. И в первую очередь - ему самому", – подчеркнул чиновник. Об эпидемии холеры внутри ВСУ сообщило 21 июня РИА Новости со ссылкой на "пророссийское подполье" Херсонской области. К тому моменту в больницы Херсона попали около 100 заразившихся, передавал источник агентства. "В Херсоне вспышка холеры...

Преимущественно [болеют] военные, но уже фиксируются случаи заражения гражданских лиц", – указал источник. Он уточнил, что украинские власти скрывают происходящее, пытаясь выдать случаи заболевания за брюшной тиф. Украинская областная военная администрация Херсонской области (ОВА) 24 июня заявила, что в подконтрольной Киеву части региона не выявлено ни одного заразившегося. Администрация обвинили Россию в распространении панических настроений среди херсонцев. Что могло вызвать холеру в Херсоне Причина в массовых отключениях света на Украине, где обстрелы разрушили большую часть энергетической системы. Без электричества украинская сторона не может обслуживать скважины на своем берегу Днепра, пояснила пресс-служба российского губернатора Херсонской области. В результате вибрион холеры попал из реки в питьевую воду города.

"Возможны нарушения фильтрующих станций, и если это попадет в городскую сеть, то очень плохо. Если это связано с водоснабжением, все решается хлорированием воды, обычно это не представляет проблемы. Но из-за военных действий, может быть, не проводятся эти регулярные мероприятия", – оценил российский доктор биологических наук Пётр Чумаков. ~Минздрав Украины в июне предупреждал, что перебои с электричеством могут вызвать вспышку холеры~, а также гепатита. Ситуация критична, признал министр здравоохранения Виктор Ляшко. "Когда отключают электричество, часто останавливается водоснабжение. Остановка водоснабжения на длительный срок, затем запуск может приводить к тому, что водный путь передачи инфекционных проб может выйти на первое место. Конечно [есть угроза холеры]", – говорил министр в интервью иностранных журналистам.



Он добавлял, что на Украине в этом году уже регистрировали вспышки вирусного гепатита А и коклюша из-за проблем с водой. Что касается холеры, летом в принципе начинается ее эпидемиологический сезон, то есть время, когда высока вероятность распространения этого заболевания, обращал внимание Ляшко. С такой позицией министр выступил до того, как российские СМИ начали писать о вспышке холеры в херсонском регионе. Теперь украинская сторона утверждает, что предпосылок к подобному вообще нет.

"За последние 20 лет холеры в Херсонской области не было. И никаких предпосылок для вспышки инфекции пока нет. Ситуация стабильная и контролируемая", – заявила главврач украинской Херсонской областной инфекционной больницы Елена Тимошенко.



После появления информации о херсонской холере русскоязычная версия немецкой газеты Bild выпустила аналогичную новость про российскую армию. Издание сообщило, что в ее частях в Херсонской области, якобы, "свирепствуют тиф и холера", и умирают бойцы. Bild объясняла это тем, что россияне "примитивно фильтруют тканью грязную воду из рек и колодцев". Российский губернатор Херсонской области Владимир Сальдо со своей стороны предполагал, что на украинской стороне могла распространиться холера после разрушения Каховской ГЭС еще прошлым летом. ""Первоисточником холеры послужили, вероятно, факторы, связанные с наводнением, случившимся после разрушения киевским режимом Каховской ГЭС. Если на левобережье мы провели огромный комплекс работ по обеззараживанию и санитарной обработке местности, то на оккупированной части области никто ничего не делал". Российские власти обещают, что болезнь "не пройдет" на левый берег Днепра. Санитарно-эпидемиологические службы области и МЧС следят за ситуацией. Роспотребнадзор передал, что усилил контроль в приграничных к Херсону регионах. Организация также попросила Европейское бюро ВОЗ проверить новости о вспышке с украинской стороны.