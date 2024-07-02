Нидерланды одобрили передачу Украине первых истребителей F-16

Власти Нидерландов разрешили экспорт 24 истребителей F-16 Украине, первые из них передадут в ближайшее время. Об этом сообщила министр обороны королевства Кайса Оллонгрен, ее слова приводит РИА Новости.

© Lenta.ru

«Девятнадцатого июня министр внешней торговли и сотрудничества в целях развития выдал разрешение на экспорт 24 самолетов F-16 и семи авиационных двигателей F-16. Нидерланды скоро поставят первые F-16 на Украину», — заявила Оллонгрен.

Ранее бывший французский военный летчик и консультант по воздушной обороне Ксавье Тайтельман сообщил, что на Украине заметили применение первых истребителей F-16, которые были обещаны Киеву западными союзниками. В России усомнились в факте появления этих истребителей у Украины.

В Госдуме назвали F-16 законной целью России даже в том случае, если самолеты будут размещены за пределами Украины, но при этом будут участвовать в боевых вылетах.