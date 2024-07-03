В МИД России исключили контакты с США после инцидента в Сирии

Российская сторона не будет инициировать контакты с США после серии инцидентов с опасным сближением американских беспилотных летательных аппаратов с российскими самолетами в небе над Сирией. Об этом журналистам сообщил заместитель главы министерства иностранных дел России Сергей Рябков, передает РИА Новости.

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«Никаких контактов нет. Если бы они где-то были ближе к штату Техас, эти беспилотники, тогда бы и таких сближений не было», — сказал он.



1 июля заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон Юрий Попов заявил, что американский беспилотник MQ-9 Reaper опасно сблизился с самолетом Ан-30 ВКС России в воздушном пространстве Сирии.

30 июня с 09:23 до 09:30 мск над населенным пунктом Эс-Сухне провинции Хомс на высотах от 6000 до 7000 метров произошло опасное сближение MQ-9 Reaper коалиции США с самолетом Ан-30 ВКС России, совершавшим плановый полет в воздушном пространстве Сирии.

В Сирии беспилотник MQ-9 Reaper опасно приблизился к Ан-30 ВКС России

29 июня беспилотный летательный аппарат MQ-9 Reaper «коалиции», возглавляемой Соединенными Штатами, опасно приблизился к российскому истребителю Су-35 ВКС РФ над провинцией Хомс.