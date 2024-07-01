Госпогранслужба Украины объяснила укрепление границы с Белоруссией

Киев укрепляет границу с Белоруссией, направляет в пограничные области необходимое количество сил и средств, рассказал журналистам официальный представитель Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко. Об этом пишет РБК.

Накануне в Минобороны Белоруссии сообщили, что Украина значительно нарастила группировку на границе, ведет регулярное патрулирование с помощью дронов, перебросила спецназ в Житомирскую область.

«Граница с Белоруссией остается для нас угрожающим направлением, и мы продолжаем ее укреплять в инженерном отношении», — пояснил Демченко.



По его словам, Киев стремится предотвратить любые действия, которые могут идти с территории Белоруссии. Он добавил, что заявления Минска могут быть направлены на информационное прикрытие внезапной проверки готовности соединений и воинских частей вооруженных сил в республике.

Ранее капитан в отставке Виктор Литовкин предположил, что Украина надеется оттянуть российские войска с тех участков фронта, на которых в последние месяцы для ВСУ складывается наиболее опасная ситуация.

Полковник в отставке Анатолий Матвийчук сообщил, в свою очередь, что не исключает провокаций со стороны ВСУ. По его мнению, в них могут быть задействованы иностранные наемники, в том числе, французские.