Российские военные уничтожили 6 истребителей Вооруженных сил Украины, которые базировались на аэродроме в Миргороде. Видео удара по авиабазе публикует Fighterbomber.

На кадрах видно, что использовались кассетные боевые части. Предположительно, для удара использовался оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер».

Благодаря этому было уничтожены самолеты Су-27. C их помощью ВВС Украины могли пускать ракеты по Крыму и приграничью.

До этого первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил, что Россия готова к появлению истребителей F-16 у украинской армии. Он отметил, что пока неизвестно, где находятся F-16 и насколько они готовы к эксплуатации, но российские силы ПВО готовы их сбивать.