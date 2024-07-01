Киев обвинили в попытках скрыть эпидемию холеры в Херсоне

Власти Украины пытаются скрыть от общественности эпидемию холеры в Херсоне. Об этом у себя в Telegram-канале заявил глава Каховского муниципального округа Павел Филипчук.

По его словам, холера «продолжает убивать военнослужащих ВСУ» и «остановить эпидемию не удается».

«Скрывать не получается. Но Киев продолжает делать вид, что ничего не происходит. Еще, как минимум, два человека умерли от этой заразы на правом берегу…. Местные оккупационные власти все это время пытаются замалчивать ситуацию», — написал Филипчук.



Он назвал ее «критичной» и требующей «изоляции и жесткого карантина».

При этом, по мнению Филипчука, на левый берег Днепра, подконтрольный российским военным, холера не распространится, поскольку контакты между берегами не осуществляются.