Количество сбитых над Севастополем воздушных целей возросло до пяти

Над акваторией у Севастополя и в Балаклавском районе города уничтожили пять воздушных целей ВСУ. Об этом сообщает губернатор города Михаил Развожаев в своем официальном телеграм-канале.

Глава Севастополя сообщил, что в спасательную службу поступило несколько сообщений о повреждениях. В одном из СНТ произошел небольшой пожар в лесополосе, загорелись заборы частных домов, в одном выбило стекла.

В одном ТСН зафиксированы возгорания травы, губернатор также сообщил о трех поврежденных осколками от снарядов машинах.

Развожаев отметил, что никто из людей не пострадал.

Ранее стало известно, что средства противовоздушной обороны сбили четыре цели в небе над Севастополем.