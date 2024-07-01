В Германии заявили, что Украина сильно отстает от плана по призыву в ряды ВСУ

На Украине не выполняется план по мобилизации, который предполагал призыв в ряды Вооруженных сил 50 тысяч человек за три месяца. Об этом пишет немецкое издание Die Welt.

© Газета.Ru

В публикации указывается, что для компенсации потерь и формирования новых армейских бригад Киев предполагал призвать в ряды Вооруженных сил страны (ВСУ) 50 тысяч новых бойцов за три месяца. Однако «в последние месяцы страна значительно отставала от этих показателей», сообщает Die Welt со ссылкой «источники в кругах европейской безопасности».

Общие потребности ВСУ в призыве на военную службу оцениваются в 200 тысяч человек до конца 2024 года.

С 1 июля на Украине начал действовать новый порядок выдачи документов за границей. Теперь украинские мужчины призывного возраста смогут получить или обновить внутренний или заграничный паспорт только при наличии военно-учетных документов. Для этого им необходимо вернуться на родину и пройти проверку на действительность военных билетов или приписных свидетельств.