Нетаньяху заявил о скором разгроме военного потенциала ХАМАС

Израиль приближается к завершению этапа ликвидации военного потенциала палестинского движения ХАМАС в секторе Газа, сообщил премьер Израиля Биньямин Нетаньяху в ходе встречи с учащимися колледжа, где готовят специалистов по национальной безопасности.

Нетаньяху рассказал, что после возвращения его из поездки по расположению дивизии Газа он заметил большие достижения в боях, которые ведутся в Рафахе. По его словам, Израиль приближается к завершению этапа ликвидации террористической армии ХАМАС, удары по ее остаткам будут продолжены, передает РИА «Новости».

Премьер также вновь выразил решимость достичь всех целей войны в анклаве.

Между тем советник офиса премьер-министра Дмитрий Гендельман выступил с заявлением, что «фаза интенсивных военных действий в Газе приближается к своему завершению». По его мнению, скоро армия обороны Израиля перейдет к следующему этапу.

Ранее замглавы политбюро ХАМАС Муса Абу Марзук заявил, что палестинское движение ХАМАС настаивает, что гарантом договора о прекращении огня в секторе Газа должна стать Россия.