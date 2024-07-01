В Севастополе работает система ПВО

СЕВАСТОПОЛЬ, 1 июля. /ТАСС/. Система ПВО работает в Севастополе, где ранее была объявлена воздушная тревога.

Все службы приведены в состояние боевой готовности, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

В городе работает система ПВО. "Все службы приведены в сoстояние боевой готовности", - написал Развожаев в своем Telegram-канале. Военные проводят работу по уничтожению воздушных целей.

Губернатор попросил сохранять спокойствие, соблюдать меры безопасности, оставаться во временных укрытиях или безопасных местах. "Главное - не находиться на открытом пространстве. Основную опасность представляют осколки", - добавил он.