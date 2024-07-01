Украина не смогла восполнить потери, понесенные в ходе активных боевых действий. В настоящее время Киев не располагает силами, достаточными для проведения нового контрнаступления, пишут обозреватели Джеймс Марсон и Дэниел Майклс в статье для The Wall Street Journal (WSJ).

Представители западной военной разведки полагают, уточнили журналисты, что Киеву необходимо набрать в несколько раз больше людей, чем сейчас числится в составе ВСУ, с тем, чтобы снова начать масштабное наступление.

В Киеве считают, что в настоящее время ВСУ следует перейти к обороне и использовать оружие, полученное от западных стран, для удержания позиций, заметили обозреватели.

Эксперты отметили, что по состоянию на 1 июля, ВС РФ обладают инициативой на всей 1100-километровой линии фронта. Вместе с тем, предположили они, у российских военных пока нет сил для «решающего прорыва».

США примут меры по укреплению украинской ПВО

Президент России Владимир Путин сообщил ранее, что Москва не планирует захватывать Харьков. Он пояснил, что операция в Харьковской области начата с тем, чтобы создать «санитарную зону» и защитить российские регионы от обстрелов.