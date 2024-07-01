США примут меры по укреплению украинской ПВО

США рассчитывают в ближайшее время принять меры для укрепления противовоздушной обороны (ПВО) Украины. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, выступая в Институте Брукингса.

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Он утверждал, что США заинтересованы в привлечении частных инвестиций на Украину.

"Для защиты сфер, в которых осуществляются инвестиции, необходимо наличие противовоздушной обороны, и мы занимаемся этим. Думаю, в ближайшие недели по мере приближения саммита НАТО, который пройдет на следующей неделе, вы увидите больше новостей на этот счет", - заявил Блинкен.



Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что американская администрация приняла решение передавать все производимые в настоящее время системы противовоздушной обороны Patriot и NASAMS Украине. Представитель Белого дома добавил, что Вашингтон считает эту меру лучшим вариантом дальнейшей военной поддержки Украины на настоящий момент.

Украина получит три системы Patriot и ракеты для ПВО от западных союзников

Президент России Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что поставки Украине новых вооружений не изменят ситуацию на фронте, а ведут лишь к затягиванию конфликта. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Киева, станут законной целью для России.