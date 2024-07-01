США получат доступ к военным объектам рядом с Россией

Финляндия предоставит доступ Соединенным Штатам к 15 своим военным объектам для возможного использования ВС США, передает ТАСС со ссылкой на своего корреспондента. Соответствующее Соглашение о сотрудничестве в области обороны между Хельсинки и Вашингтоном, подписанное в декабре прошлого года, 1 июня принял финский парламент.

© Navy Seaman Kenneth Ostas

Помимо этого, согласно документу, американская армия может направить в Финляндию свою военную технику. Как заявили в МИД страны, США являются ключевым союзником Хельсинки, поэтому соглашение создает основу для постоянного присутствия войск Соединенных Штатов на территории республики.

Ранее Министерство финансов Финляндии сообщило, что Хельсинки упростили процедуру конфискации недвижимости, с владельцами которой трудно связаться, в частности это касается россиян. В ведомстве пояснили, что особенно остро эта проблема проявляется в восточной части страны.

До этого первый заместитель секретаря Совета безопасности РФ Рашид Нургалиев заявил, что Россия пыталась выстроить с Финляндией добрососедские отношения, однако с подачи Запада Хельсинки решили захлопнуть «окно в Европу». По его словам, Москва верила в восстановление «нерушимого мира и дружбы» между государствами.