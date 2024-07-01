В Литве начнут строить военный завод Rheinmetall без разрешения

Постройка завода германского оборонного концерна Rheinmetall по производству артиллерийских боеприпасов начнется в Литве без разрешения на строительство. Проект постановления об этом подготовило Минэкономики к очередному заседанию правительства. ТАСС

«Разрешение на это (строительство завода. — RT) может быть представлено не перед началом работ, а после их завершения», — говорится в документе. RT на русском

Ранее министр экономики и инноваций Аушрине Армонайте заявила, что создание завода Rheinmetall позволит производить продукцию, необходимую для обороны Европы. Lenta.ru