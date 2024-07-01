Власти Севастополя ввели новый сигнал оповещения населения об угрозе удара со стороны Вооруженных сил Украины — «Баллистика!». Постановление об этом приняли на заседании Заксобрания города, сообщил губернатор Михаил Развожаев в Telegram.

Он напомнил, что 23 июня Украина впервые ударила по гражданскому населению Севастополя баллистической ракетой ATACMS с кассетными боевыми частями. По словам Развожаева, во время атаки ракетами Storm Shadow у местных жителей есть до 30 минут, чтобы спрятаться в укрытия. «Угроза удара баллистическими ракетами почти не оставляет времени для маневров: после поступления сигнала есть всего 1-2 минуты, чтобы найти безопасное место и укрыться от кассетных суббоеприпасов или разлета осколков», — объяснил он.