Польша отправила ВСУ советский миномет образца 1937 года

Советский 82-мм батальонный миномет БМ-37 образца 1937 года замечен на вооружении одного из подразделений ВСУ. Отмечается, что раритетное оружие было отправлено в горячую точку из Польши.

В материале, размещенном в Telegram-канале "Военный осведомитель", видно, что боевики, по всей видимости, позируют где-то в глубоком тылу, находясь на одном из полигонов.

Об этом свидетельствует то, что они не имеют бронежилетов, защитных шлемов и личного оружия, обуты в тапочки.

Это оружие успешно применялось в годы Великой Отечественной войны и во множестве других конфликтов: в Корее, Вьетнаме, Камбодже, на Ближнем Востоке, в ходе ирано-иракского противостояния, в Афганистане и др. Серийное производство осуществлялось в Египте, Ираке, Китае.

Всего они стояли на вооружении примерно в семи десятках государств, во многих служат до сих пор. Вес - 56 кг. Максимальная дальность стрельбы - 3040 метров, минимальная - 100 метров. Масса осколочно-фугасной гранаты - 3,31 килограмма.

На Украине так и не смогли создать собственный массовый и надежный миномет, поэтому вынуждены эксплуатировать то, что поставляется из-за рубежа, в том числе образцы, находящиеся в преклонном возрасте.