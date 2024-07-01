Темнокожий российский офицер рассказал о реакции на него в зоне СВО

В Вооруженных силах России в зоне спецоперации нет расизма. Соответствующее заявление изданию Daily Storm сделал темнокожий офицер. Боец отметил, что в зоне боевых действий с ним общаются на равных.

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Солдат рассказал, что в свой адрес может иногда слышать шутки, однако они не носят агрессивный характер. Находясь в статусе офицера, военный также не ощущает предвзятости со стороны подчиненных.

— Такого, чтоб игнорировали мои команды, нет. А если будет — получат (по голове — прим. «ВМ»), — пояснил боец DS.



Осенью прошлого года родившийся в Херсоне темнокожий российский военный Эрик Вакив рассказал, что его приезд на фронт в 2014 году сочли за вторжение НАТО. До того как уйти на фронт добровольцем, Вакив был профессиональным танцором. Теперь мужчина принимает участие в СВО на Украине.

Президент России Владимир Путин еще летом 2022 года заявил, что попытки фальсифицировать историю Второй мировой войны, а также любые проявления неонацизма, расизма и русофобии должны жестко пресекаться. Об этом политик сообщил в рамках форума «Армия-2022».