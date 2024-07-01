Финляндия одобрила доступ США к военным базам на территории страны

Парламент Финляндии одобрил соглашение о сотрудничестве с Соединенными Штатами, в соответствии с которым Хельсинки предоставит Вашингтону доступ к 15 военным объектам на территории страны. Об этом сообщает Yle. Газета.Ru

18 декабря 2023 года США и Финляндия подписали соглашение о сотрудничестве в обороне для усиления эффективности НАТО. Свои подписи поставили американский госсекретарь Энтони Блинкен и финский министр обороны Антти Хяккянен. Чтобы договор вступил в силу, требовалось его одобрение двумя третями парламента Финляндии. Lenta.ru

Соединенные Штаты являются ключевым стратегическим союзником Финляндии, и тесное и бесперебойное сотрудничество двух стран становится все более важным из-за изменений в обстановке безопасности, уточняли в МИД Финляндии. DCA регулирует возможность военного присутствия США в Финляндии во всех ситуациях в области безопасности и способствует региональному сотрудничеству, сообщало министерство. ТАСС