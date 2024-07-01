Совокупные потери Вооруженных сил Украины за сутки составили до 1905 человек, сообщили в пресс-службе Министерства обороны России. Больше всего, около 620 военнослужащих, ВСУ потеряли в районах населенных пунктов Григоровка, Часов Яр, Константиновка, Красногоровка и Спорное в ДНР.

Потери ВСУ составили до 620 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, в том числе два бронетранспортера М113 производства США и 12 автомобилей.<…> Подразделения группировки войск «Центр» в результате активных действий освободили населенный пункт Новопокровское <…> Противник потерял до 405 военнослужащих, — говорится в сводке.



Ранее военный эксперт полковник в отставке Анатолий Матвийчук предположил, что мобилизационный резерв Украины составляет в лучшем случае 250 тысяч человек. При этом пока ситуацию с резервами для Киева нельзя назвать катастрофической. Однако Украина постепенно приближается к критической точке, уверен Матвийчук.

Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» ранее опубликовал кадры сдачи в плен российским силам военнослужащих третьего батальона 110-й бригады ВСУ. Бойцы противника рассказывают, что их насильно мобилизовали и бросили на передовую, где они оказались в безвыходной ситуации.

По данным канала, командиры ВСУ фактически оставили своих бойцов на произвол судьбы. Те, найдя единственный шанс на спасение в плену, сложили оружие.