Песков высказался о концентрации войск Украины у границ Белоруссии

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Россия считает вопрос концентрации украинских войск на границе с Белоруссией и своей проблемой. RT на русском

«Это причина беспокойства не только Минска, но и Москвы, - прокомментировал представитель Кремля. - Ибо мы действительно союзники и партнеры». ТАСС

«Белоруссия — это союзное государство, у нас есть особые форматы диалога по линии всех соответствующих ведомств, в том числе и по линии специальных служб. И наши министерства обороны находятся в партнерском постоянном контакте», — добавил он. Lenta.ru