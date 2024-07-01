Telegram-канал «Военная хроника» со ссылкой на французских экспертов утверждает, что на Украине, «предположительно, состоялось первое боевое применение истребителей F-16». Российская газета

«Французские эксперты сообщают, что на Украине, предположительно, состоялось первое боевое применение истребителей F-16. Никаких подробностей пока нет», — говорится в материале. RT на русском

Согласно сообщению, бывший военный летчик и консультант по воздушной обороне Ксавье Тайтельман заявил, что применение F-16 на Украине, в частности, подтверждают в Иностранном легионе. Однако официальные источники пока не предоставили никаких подробностей по этому поводу. Ura.Ru