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Зеленский призвал США разрешить бить ракетами ATACMS вглубь России

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Соединенные Штаты должны разрешить Киеву наносить удары дальнобойными американскими ракетами по военным аэродромам в глубине территории России. Его слова приводит Philadelphia Inquirer.

Зеленский призвал США разрешить бить ракетами ATACMS вглубь России
© Газета.Ru
«Нужно сегодня дать нам возможность бить ракетами ATACMS вглубь территории России», — утверждает Зеленский.

Он также счел недостаточным решение Джо Байдена разрешить ВСУ наносить удары американским оружием по приграничным российским территориям.

До этого Зеленский раскритиковал позицию властей США по членству Киева в НАТО, поскольку она не соответствует «политике лидеров мира». По словам президента Украины, администрация Джо Байдена не готова пригласить Киев в Североатлантический альянс, а Дональд Трамп «говорит о том, что если бы не НАТО», то конфликта можно было избежать. Он отметил, что если Соединенные Штаты «боятся раздражать Путина», то пусть просто передадут Украине необходимые средства для обороны.

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