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Российские ракетные корабли получат дополнительную защиту от дронов

Малые ракетные корабли (МРК), которые строят для Военно-морского флота (ВМФ) России, получат дополнительную защиту машинного отделения от морских дронов. Об этом гендиректор судостроительной корпорации «Ак Барс» Ренат Мистахов рассказал РИА Новости.

Российские ракетные корабли получат дополнительную защиту от дронов
© РИА Новости

«Супостат понимает, что его основная задача — сначала обездвижить наше судно, а потом добить, и все, что он делает, это бьет в машинное отделение корабля. Мы должны обеспечить защиту машинного отделения, это "узкое место" на всех кораблях. Это сердце корабля. (…) И мы сделаем дополнительную защиту», — сказал он.

«Ак Барс» строит для ВМФ России различные корабли, включая МРК проектов 22800 «Каракурт» и 21631 «Буян-М».

В июне Мистахов сообщил, что командование ВМФ России требует от судостроителей обеспечить серийное производство кораблей, характеристики которых подтвердились эксплуатацией.

В том же месяце «Известия» писали, что МРК «Ставрополь» проекта 21631, который спустили на воду на Зеленодольском судостроительном заводе, отправят на Балтийский флот.

Военные новости
Ренат Мистахов