Экипаж Ка-52М группировки войск «Север» поразил украинскую пехоту

Армейская авиация бьет неприятеля в зоне специальной военной операции. Экипаж разведывательно-ударного вертолета Ка-52М группировки войск «Север» поразил пехоту врага в зоне специальной военной операции. Об этом сообщили в МО РФ.

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Российское оборонное ведомство уточнило, что удар был нанесен неуправляемыми авиационными ракетами С-8 по заранее заданным координатам.

Применив вооружение, экипаж вертолета выполнил противоракетный маневр, выпустив тепловые ловушки. Ка-52М успешно вернулся на аэродром.

Штурман Ка-52М Александр заявил, что полет выполнялся на предельно малых высотах.

«Благодаря слаженным действиям экипажа и хорошей подготовке цель была полностью поражена», - отметил он.



В Минобороны России уточнили, что поражение цели подтвердили доклады передового авиационного наводчика. Также там заметили, что весь полет прошел в штатном режиме.

Ранее сообщалось, что российские вертолетчики накрыли опорник врага объемно-детонирующими боеприпасами.