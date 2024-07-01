Росгвардия ликвидировала крупный схрон с боеприпасами ВСУ

Росгвардейцы совместно с коллегами из военной контрразведки ликвидировали крупный схрон с боеприпасами Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донецкой народной республике (ДНР). Lenta.ru

«Спецназ Росгвардии обнаружил в ДНР крупный схрон с боеприпасами ВСУ. <...> Военнослужащие спецподразделения Росгвардии извлекли из него 2 авиационные бомбы ФАБ-500, 37 реактивных осколочно-фугасных снарядов к системе РСЗО «Град» и 9 противотанковых мин ТМ-62», - говорится в сообщении пресс-службе ведомства. ТАСС

Ранее сообщалось, что Росгвардия совместно с военной контрразведкой ликвидировала крупный схрон с американским, болгарским и шведским оружием в ДНР. RT на русском