Армия России освободила поселки Спорное и Новоалександровку

В Хмельницкой области был нанесён удар ракетой «Кинжал» по аэродрому Староконстантинов, который используется противником для базирования ракет Storm Shadow. Харьковский авиационный завод также был атакован и находился под ударом несколько дней, сообщает издание «Военное дело».

На северном направлении российская армия освободила посёлки Спорное и Новоалександровку, а в районе Торецка смогла захватить посёлок Шумы.

В районе Харькова продолжаются ожесточённые бои. Российские войска штурмуют позиции ВСУ в Волчанске и на подступах к Глубокому. Противник активно разворачивает самоходную артиллерию в районе Большой Писаревки для контрбатарейной борьбы.

На Донецком направлении российские войска продвинулись в Красногоровке на одну улицу восточнее парка Шевченко и продолжают обстрелы позиций ВСУ на подступах к Константиновке.

На Авдеевском направлении продолжаются тяжёлые бои в районах между Новопокровским и Соколом. Значительная часть Евгеновки находится под контролем ВС РФ, и имеются успехи северо-восточнее Яснобродовки.

На Торецком направлении российские силы смогли отбить у противника крупный опорный пункт на окраине Кирова и провели удар по пункту управления ВСУ в Новгородском.